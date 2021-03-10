Неопытных псковских автомобилистов просят не выезжать на дороги в снегопад

11:33, 10 марта 2021, ПАИ

В условиях снегопада псковских автомобилистов просят воздержатся от поездок на личном автотранспорте. «Если вы не уверены в своем водительском мастерстве, воспользуйтесь общественным транспортом», - обратились к водителям в ГУ МЧС России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, в начале марта в регионе произошел резкий переход температуры от плюсовых значений до значительных минусовых, снегопады ухудшили дорожную обстановку.

В связи с этим тем, кто все-таки сел за руль, нужно быть внимательнее и обязательно следить за сообщениями о погоде. Из-за обильных снегопадов или гололедицы возможны потеря управления автомобилем, съезд в кювет, занос и опрокидывание. «Основная причина дорожных неприятностей – ухудшение сцепления колес транспортного средства с поверхностью дороги. Под воздействием метеорологических условий дорожное покрытие теряет свои качества, а коэффициент сцепления при этом снижается до опасных пределов. Остановочный путь может увеличиваться в 3-4 раза в зависимости от состояния дорожного покрытия», - пояснили в МЧС.

При езде по заснеженной или обледенелой дороге нужно правильно выбирать скорость, уметь определять опасный участок и своевременно изменять режим и тактику управления автомобилем. Скользкие участки дороги необходимо по возможности избегать, стараться их объехать либо использовать особые приемы управления автомобилем.

«Выехав со стоянки или из гаража, затормозите автомобиль на каком-нибудь свободном участке дороги. Оцените тормозной путь автомобиля, стремление его к заносу, устойчивость при торможении. Полученные данные сравните с тормозным путем на сухом дорожном покрытии при такой же скорости», - отметили в МЧС.

Также нельзя резко тормозить, поворачивать, разгоняться и переключать передачи. Резкие движения на заснеженной дороге могут привести к заносу.

Обледенелые подъемы нужно проезжать на немного повышенной скорости, чтобы на самом подъеме не переключать передачи и постепенно уменьшить нажатие на педаль газа. На перекрестках важно опасаться столкновения с машинами, которые следуют в поперечном направлении.

Нужно помнить о пешеходах, которые могут поскользнуться и упасть при переходе дороги. Нельзя пугать людей резкими звуковыми и световыми сигналами. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, необходимо снижать скорость до минимума.