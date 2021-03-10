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Работу Twitter будут намеренно замедлять в России

С 10 марта в России Роскомнадзор будет замедлять скорость работы соцсети Twitter. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении регулятора уточняется, что замедление работы Twitter будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных.

Такое решение связано с нежеланием администрации блокировать противоправный контент. В частности, модераторы социальной сети все еще не удалили 3168 материалов с призывами к суициду, детской порнографией, а также информацией об использовании наркотиков. Всего в Twitter было направлено 28 тысяч первоначальных и повторных требований.

Роскомнадзор не исключил блокировку соцсети, если ничего не изменится.

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