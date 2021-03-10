Выставки «Матрешкины сказки» и «Буква – инструмент поэта» открылись в Пскове

13:48, 10 марта 2021, ПАИ

Выставки «Матрешкины сказки» и «Буква – инструмент поэта» открылись в масленичную неделю в Псковской областной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

«Матрешкины сказки» – выставка работ псковского экскурсовода Ольги Гусевой.

«Национальный колорит, глубина характера и безграничные творческие возможности вдохновили мастерицу когда-то на создание первой деревянной куклы в русском стиле. Ольгины работы далеки от промышленной штамповки. Каждая матрешка индивидуальна, ни одного повторяющегося образа, даже «выражение лица» у всех разное», – отметили в бибилиотеке.

На выставке представлены самые лучшие и любимые матрешки Ольги Гусевой. Выставка продлится две недели.

Другая выставка – «Буква – инструмент поэта» – плакатная акция, которая частично посвящена псковичу писателю Юрию Тынянову. На плакатах – знакомые строчки из стихов Тынянова, небольшие иллюстрации к его романам, в частности к неоконченному «Пушкину» и «Кюхле».

Плакаты выполнили студенты не только ПсковГУ, но и Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова, Резекненской академии технологий и Витебского государственного технологического университета.

Некоторые плакаты являются призёрами международного псковского дизайн-фестиваля, который ежегодно проводится в Пскове.