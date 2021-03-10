Директор Государственного музея А. С. Пушкина: Смерть Курбатова для нас – невосполнимая потеря

13:01, 10 марта 2021, ПАИ

10 марта в Пскове простились с писателем Валентином Курбатовым. Директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырёв рассказал Псковскому агентству информации о дружбе с известным псковичом и о своих воспоминаниях о нём.

«Трудно говорить, трудно осознавать, что Валентина Яковлевича с нами не будет, не будет его удивительного смеха, улыбок, его иронии, его глубочайших рассуждений, советов, его радости, которая всегда была искренней, особенно по отношению к тому, что происходило в наших музеях.

Валентин Яковлевич с удовольствием и с радостью приезжал в музей Пушкина, приезжая, всегда просил, чтобы я показал ему что-то новенькое. Сохранилось очень много фотографий, которые были сделаны просто к случаю и сейчас они оказались особо дорогими. Это и его гулянья по нашим экспозициям, его рассуждения о том, как правильно и что можно было бы сделать ещё лучше…

Никогда не забуду, как Валентин Яковлевич готовился, когда говорил «Слово о Пушкине». А «Слово о Пушкине» у нас в музее говорят, как правило, великие, выдающиеся люди современности. Это было несколько лет назад, как обычно, в этот день, 10 февраля, собирается в нашем атриуме около 1000 человек. Он, конечно, волновался, потому что аудитория в этот день бывает в нашем музее особенная. Но он, подготовив, сказал блестяще, люди плакали, он умел говорить эмоционально. И его речь была встречена просто овациями, такими аплодисментами.

Но мы знаем Валентина Яковлевича и как человека, который всегда был во всех своих проявлениях очень скромным. Я сейчас рассказал об акции, к которой он готовился и говорил на публику, а вот наши уговоры, его друзей, чтобы отметить его 80-летний юбилей в Москве, не увенчались успехом.

Валентин Яковлевич был непреклонен, хотя по первости, когда мы готовились к юбилею, а готовились не только в Пскове, но и в других городах и, конечно, в Москве. И вроде бы он был настроен, чтобы творческий вечер в Москве прошёл в нашем музее, в музее Пушкина, но потом категорически отказался. И спустя какое-то время после его юбилея он оказался в Москве, и его близкие друзья, среди которых и Владимир Толстой, и Александр Шолохов, и Сергей Архангелов, всё-таки устроили ему маленький праздник, было человек десять – его близкие друзья, в том числе и некоторые писатели московские. Он чувствовал себя, конечно, юбиляром, он был очень скромен и волновался, но нам удалось его тогда поздравить.

И ещё одно воспоминание, которое не выходит у меня из памяти. Я помню, как Валентин Яковлевич радовался, когда я ему показывал новый, только открывшийся музей Тургенева, а это наш филиал, мы сделали этот музей за достаточно короткий срок, и Валентин Яковлевич оказался там практически сразу, через два-три дня, наверное, после открытия музея и после посещения музея президентом России Владимиром Путиным.

Я Валентину Яковлевичу показывал экспозицию, он молча ходил и слушал, экспозиция ему очень понравилась, но потом показал ему фотографии репортажа посещения музея президентом. Он спросил меня: «А можно я на этом месте, где президент писал свои впечатления в книге отзывов, напишу свои?» Осталась фотография, и Валентин Яковлевич написал щемящие и очень ценные для нас пожелания и слова, но это его ощущение причастности к великому писателю и желание поблагодарить нас, музейщиков, за работу было искренним и необыкновенно ярким с его стороны.

Валентин Яковлевич настолько удивительно образован, он, наверное, был одним из последних энциклопедистов его поколения, и нам, моим коллегам из литературных музеев, повезло с ним дружить, с ним общаться, его слушать, его радовать в наших музеях.

Смерть Валентина Курбатова для нас – невосполнимая потеря. Никогда уже не будет ничего подобного, чтобы хоть как-то близко было похоже на удивительную личность, как Валентин Яковлевич Курбатов – наш большой друг и учитель».