В Пскове меняют теплотрассу на территории противотуберкулезного диспансера

14:03, 10 марта 2021, ПАИ

В Пскове проводится замена старой теплотрассы, которая проходит по территории противотуберкулезного диспансера на улице Красноармейской, 16. Об этом сообщается на странице МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» в Instagram.

«Сети тут действительно очень старые и проложены уже много десятилетий назад. В те времена никто не обшивал их металлом, а использовалось нечто наподобие рубероида. Естественно, он не обладает необходимыми изолирующими свойствами, как более современные материалы, но, как говорится, что имеем...» - отметили в ПТС.

Видя состояние данного участка, предприятие приняло решение о его ремонте силами участка №2 и ремонтно-строительного участка. Работы будут закончены в самое ближайшее время, так как погодные условия позволяют, уточнили в ПТС.