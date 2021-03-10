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Зачем нужен архив, если есть интернет, рассказал Валерий Кузьмин
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Общество

Зачем нужен архив, если есть интернет, рассказал Валерий Кузьмин

«Интернет не отменяет архив, – подчеркнул руководитель Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в эфире ПАИ-live. – Как только вам понадобится справка на ваш дачный участок, заверенная для судебного или какого-то иного органа, вам интернет не поможет. Интернет максимум расскажет, что нужно прийти в архив и там вам дадут справку».

Валерий Кузьмин подчеркнул, что сотрудники архива, к примеру, «не просто собирают видеозаписи». «Разные телестудии, которые существовали в Псковской области и передавали документы, они не просто лежат, на них составляются монтажные листы, аннотации. То есть нужны архивные записи с губернаторами 90-х годов, мы их подбираем. Работа планово ведётся, чтобы описать абсолютно все видео», – отметил руководитель архива, добавив, что также идёт работа по переводу пленочных записей в «цифру». 

«Сейчас самая главная задача, которая поставлена президентом, - оцифровать все документы, связанные с Великой Отечественной войной. И процесс идёт. Еще несколько лет нужно, чтобы все документы по войне оцифровать», – уточнил Валерий Кузьмин.

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