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Общество

Мошенники нашли новый способ выманивать деньги россиян

Pixabay.com

 

Новый способ выманивания денег у россиян используют телефонные мошенники, они звонят под видом полицейских, которые расследуют утечку данных, сообщает  «РИА Новости» со ссылкой на  эксперта.

Звонки от «полицейских», расследующих утечки данных, за последнее время широко распространились, хотя данные схемы известны довольно давно, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

 Такой «полицейский» позвонил корреспонденту, который  и поделился, в чем заключается мошенническая схема. Вам звонят под видом полицейского, активно заверяют, что кто-то пытался снять ваши деньги в отделении банка, но хищение удалось предотвратить бдительным сотрудникам кредитной организации, а теперь нужно выяснить, как же произошла утечка. Для этого мошенник просит рассказать о банках, которыми вы пользуетесь, чтобы якобы понять, куда мог направиться злоумышленник.

После звонка журналист обратился в банк, его сотрудник подтвердил: «Вам звонил мошенник. Сотрудники полиции никогда не запрашивают у клиентов подобную информацию. Они всю информацию запрашивают у банка напрямую».

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