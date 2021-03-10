Врач рассказал, кому не стоит пить чай

18:06, 10 марта 2021, ПАИ

Кому рекомендуется отказаться от употребления чая, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в комментарии «Звезде».

«Нужно учитывать такой фактор, как чувствительность людей к кофеину: она всё-таки у разных людей разная. У людей, чувствительных к кофеину, чай повышает артериальное давление», – пояснил диетолог.

Он отметил, что чай повышает давление более плавно и не настолько интенсивно, как кофе, но кофеин в чае всё же есть. Кофеин сужает стенки сосудов, повышая тонус, но давление может повышаться не везде, а в сосудах почек и мозга.

Врач также уточнил: «Если человек чувствителен к кофеину, то у него давление будет повышаться от чая. Ему крепкий чай пить не надо».