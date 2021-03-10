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Политика

Госдума освобождает чиновников от «нечаянной» коррупции

Факты «нечаянной» коррупции будут рассматривать на специальной комиссии. Фото cultinfo.ru

Госдума приняла в первом чтении правительственные законопроекты об освобождении чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний от ответственности за нарушения антикоррупционных законов, наступивших в не зависящих от них обстоятельствах. Документ проанализировал Interfax.

Законопроект № 1078992-7 предусматривает, что представителей власти освободят от ответственности за несоблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований, если нарушение будет признано последствием обстоятельств, не зависящих от обвиняемого. Это могут быть обстоятельства, «находящиеся вне контроля» чиновника, депутата или судьи, а также неожиданные обстоятельства непреодолимой силы, например стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия и теракты, а также принимаемые государственными и муниципальными органами власти запретительные или ограничительные меры.

Признать обстоятельства не зависящими от чиновника должна будет комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов или аналогичный ей орган.

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