В России изменились условия выплат на детей от 3 до 7 лет

20:15, 10 марта 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате для семей с детьми. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

Выплата может быть назначена в размере 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума ребёнка по региону, сказано в документе.

Если размер среднедушевого дохода семьи, который рассчитан с учётом выплаты в размере 50 % от прожиточного минимума ребёнка по региону, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 75 % от прожиточного минимума ребёнка по региону.

Если такого размера выплаты не хватает, чтобы среднедушевой доход семьи был выше величины прожиточного минимума, то её размер составит 100 % прожиточного минимума ребёнка по региону.

Как говорится в документе, размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчёту с 1 января года, следующего за годом обращения за данной выплатой, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума детей.

В указе сказано, что выплата в обновлённых размерах (75 и 100 % прожиточного минимума ребёнка по региону) выплачивается с 1 января. Перерасчёт производится по заявлению, которое необходимо подать после 1 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта отменена беззаявительная процедура выдачи пособий на детей в возрасте до трёх лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. До этого власти из-за ситуации с коронавирусом облегчили процедуру оформления выплат на детей, которые родились не ранее 1 января 2018 года. Несколько раз эту меру автоматически продлевали.

Теперь родителям, ребёнку которых исполнится один год, для продления льготы надо идти в социальные учреждения, собрав необходимые документы, которые станут основанием для назначения соцвыплаты.