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Общество

Жители Великолукского района теперь могут привиться от коронавируса в ФАПах

Напомним, что прививка от коронавируса делается дважды с разницей примерно в 21 день

Кампания по вакцинации населения от коронавируса набирает обороты. Об этом пишет газета «Наш путь». Теперь жители Великолукского района могут сделать прививку не только в поликлинике № 3 в деревне Золотково или в поликлинике № 1 города Великие Луки, но и в тех населённых пунктах, где работают стационарные фельдшерско-акушерские пункты.

«Чтобы записаться на прививку, сельчане должны обратиться к своему фельдшеру, – рассказал газете «Наш путь» и. о. главного врача Великолукской межрайонной больницы Роман Керимов. – Фельдшер предложит заполнить специальную анкету, составленную таким образом, чтобы сформировать как можно более полное представление о состоянии здоровья человека. Затем желающего привиться ознакомят с памяткой, где рассказывается обо всех преимуществах и противопоказаниях прививки от коронавируса. А уже после этого фельдшер составит список, куда будут включены все желающие привиться, и согласно этому списку будет рассчитано количество необходимых доз вакцины».

Как правило, один флакон вакцины – а прививают жителей Великолукского района отечественным препаратом «Спутник V» – рассчитан на пять доз, и поскольку вакцина не хранится в распечатанном состоянии, после того как флакон был вскрыт, медицинский работник должен привить именно пять человек.

«Если говорить о вакцинации в индивидуальном порядке, а не, допустим, рабочими коллективами, то на сегодняшний день вакцинация жителей Великолукского района производится в тех населённых пунктах, где имеются стационарные фельдшерско-акушерские пункты, – напомнил Роман Магеррамалиевич. – Это связано с тем, чтобы мы заранее знали, сколько именно доз вакцины необходимо привезти в населённый пункт района. Там, где нет постоянно действующих ФАПов, а следовательно, и постоянно работающих медиков, возникают сложности с формированием списков, и может оказаться так, что мы привезём вакцину впустую – желающих привиться не найдётся».

Сам процесс вакцинации происходит следующим образом: после того как фельдшер заполнит списки желающих привиться, специалистам мобильных ФАПов будет выделено ровно такое количество вакцины, чтобы каждый из списка смог сделать прививку. Затем мобильный ФАП выезжает в населённый пункт, фельдшеры стационарного ФАПа производят осмотр желающих привиться, а саму прививку делают уже фельдшеры мобильного ФАПа.

16 марта прививку от коронавируса смогут сделать жители посёлка Мелиораторов Шелковской волости, 29 марта – жители деревни Полибино Пореченской волости.
Что касается жителей других деревень, то на данный момент списки уже формируются.

«Ещё раз хочу обратить внимание жителей Великолукского района на тот факт, что, собираясь сделать прививку от коронавируса, вы должны быть уверены, что именно сейчас полностью здоровы, у вас нет температуры и обострения хронических заболеваний!» – акцентировал внимание Роман Керимов.

Напомним, что прививка от коронавируса делается дважды с разницей примерно в 21 день.

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