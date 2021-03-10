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Экономика

Промышленность Псковской области в 2020 году сработала лучше, чем в целом в России

Несмотря на непростой год для экономики региона и страны в целом, промышленность Псковской области смогла не только выстоять, но и показать достойные результаты. Об этом пишет официальный телеграм-канал Псковской области.

Как рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, индекс промышленного производства региона составил 98,9 % к 2019 году при среднем показателе по России 97,1 %. Индекс обрабатывающих производств – 99,6 %: по этому показателю область заняла пятое место в Северо-Западном федеральном округе. Всего за прошлый год предприятиями региона было отгружено товаров собственного производства по ОКВЭД «Обрабатывающие производства» на сумму 119,88 млрд рублей (108,3 %).

Такие результаты стали возможны в том числе благодаря федеральной поддержке. За 2020 год Минпромторг России оказал поддержку предприятиям Псковской области на сумму 375,4 млн рублей. Фонд развития промышленности выдал двум предприятиям займы на сумму 998 млн рублей на реализацию новых проектов.

Напомним, что в 2021 году в области будут реализованы мероприятия региональной программы поддержки промышленности, которая прошла конкурсный отбор Минпромторга России. Регион получит порядка 46 млн рублей, большая часть средств пойдёт на докапитализацию областного фонда развития промышленности, часть средств – на субсидирование затрат промышленных предприятий, связанных с модернизацией производств.

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