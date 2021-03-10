Два года колонии строгого режима получил житель Псковской области за кражу индюка

08:14, 11 марта 2021, ПАИ

Житель Красногородска в Псковской области получил два года колонии строгого режима за кражу индюка, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Красногородского района.

Неоднократно судимый мужчина с помощью кражи "решил улучшить свой рацион". Зная, что недалеко от его места жительства хозяева занимаются разведением птицы, он решил обокрасть соседей. Ночью мужчина залез в хлев, выбрал самого крупного индюка, убил его и отправился к себе, рассчитывая утром заняться его приготовлением, но хозяева заметили пропажу и обратились в полицию.

Преступника удалось найти, тушку индюка весом почти 15 килограммов вернули хозяевам.

С учетом позиции государственного обвинителя, учитывая рецидив преступлений, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в иное хранилище), и ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Кроме того, к данному наказанию присоединено неотбытое наказание в виде лишения свободы условно по приговору иного суда. В итоге 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.