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Общество

В Великих Луках продолжает работу единый информационный центр Псковской областной инфекционной больницы

Центр предоставляет информацию в рамках деятельности медицинского учреждения. Фото Псковская областная инфекционная больница

С 29 января 2021 года в ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» в Великих Луках начал функционировать единый информационный центр для предоставления всей интересующей информации в рамках деятельности медицинского учреждения, в том числе о состоянии близких родственников. Об этом напомнил Instagram больницы.

Многоканальный телефон информационного центра – (8 8112) 294-122, ежедневно с 09:00 до 19:00.

В остальной период суток осуществляется онлайн-запись поступившего телефонного звонка.

Продолжают работать и региональные многоканальные телефоны:
(8 8112) 29-42-32 (г. Псков),
(8 81153) 6-88-66 (г. Великие Луки).

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