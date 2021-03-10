В Великих Луках продолжает работу единый информационный центр Псковской областной инфекционной больницы

22:05, 10 марта 2021, ПАИ

С 29 января 2021 года в ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» в Великих Луках начал функционировать единый информационный центр для предоставления всей интересующей информации в рамках деятельности медицинского учреждения, в том числе о состоянии близких родственников. Об этом напомнил Instagram больницы.

Многоканальный телефон информационного центра – (8 8112) 294-122, ежедневно с 09:00 до 19:00.

В остальной период суток осуществляется онлайн-запись поступившего телефонного звонка.

Продолжают работать и региональные многоканальные телефоны:

(8 8112) 29-42-32 (г. Псков),

(8 81153) 6-88-66 (г. Великие Луки).