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Общество

Нетрезвые водители попались полицейским в Острове и Себежском районе

В Острове и Себежском районе дорожная полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 10 марта в Острове у дома на улице Калинина полицейские остановили для проверки автомобиль «Черри». Выяснилось, что этой иномаркой управляла 62-летняя местная жительница. У женщины имелись признаки алкогольного опьянения.

В тот же день в поселке Идрица Себежского района на улице Юбилейной стражи порядка остановили «Фольксваген». За рулем автомашины был 52-летний житель Себежского района, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция проводит проверки.  

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