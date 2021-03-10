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Экономика

Спикер Госдумы: Россия последовательно уходит от долларовой зависимости

Россия всё чаще использует расчёт в национальных валютах в торговле с другими странами, последовательно снижая зависимость от доллара. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчёты в национальных валютах выросли до 74 %. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», – отметил Вячеслав Володин.

Он также напомнил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в неё японскую йену и китайский юань с долями 5 и 15 % соответственно. При этом доли евро и доллара США снизили с 45 до 35 %. Доля фунта стерлингов осталась на уровне 10 %, уточнил Володин.

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