В память о Валентине Курбатове в Псковском театре драмы повесили его силуэт

10:53, 11 марта 2021, ПАИ

В память о выдающемся псковском деятеле культуры Валентине Курбатове, скончавшемся на 82-м году жизни, заслуженный художник России, главный художник Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Александр Стройло вырезал его силуэт.

В руках писателя – лист подорожника. «Силуэт Валентина Курбатова, большого литератора, талантливого человека, отныне будет встречать и провожать работников театра в административном здании», - уточнили в пресс-службе театра.