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Общество

В память о Валентине Курбатове в Псковском театре драмы повесили его силуэт

В память о выдающемся псковском деятеле культуры Валентине Курбатове, скончавшемся на 82-м году жизни, заслуженный художник России, главный художник Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Александр Стройло вырезал его силуэт.

В руках писателя – лист подорожника. «Силуэт Валентина Курбатова, большого литератора, талантливого человека, отныне будет встречать и провожать работников театра в административном здании», - уточнили в пресс-службе театра.

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  • Умер Валентин Курбатов
В память о Валентине Курбатове в Псковском театре драмы повесили его силуэт Директор Государственного музея А. С. Пушкина: Смерть Курбатова для нас – невосполнимая потеря Алексей Варламов: Валентин Курбатов – это фигура национального масштаба Павел Фокин: Курбатов – чудо природы, его никто не заменит Георгий Василевич: Валентин Курбатов был человеком жизни Евгений Водолазкин: Валентин Курбатов был человеком блестящего ума и огромных знаний Владимир Толстой: Валентин Курбатов умел любить всех Деятели культуры, писатели, друзья Валентина Курбатова приехали в Псков проститься с ним Стало известно, когда состоится отпевание Валентина Курбатова Валентина Курбатова похоронят на Орлецовском кладбище
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