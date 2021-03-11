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Общество

Полистовский заповедник набирает волонтёров

Полистовский заповедник набирает волонтёров, способных выполнять тяжёлую физическую работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

«Вам нравится проводить время в тихих и атмосферных деревушках? Вы не боитесь тяжёлой работы? Тогда вам к нам! Полистовскому заповеднику нужна волонтёрская помощь. Что нужно делать? Укладывать дрова в поленницы с 26 по 31 марта в деревне Цевло Бежаницкого района», - уточнили в заповеднике.

Полистовский заповедник предоставляет бесплатное проживание и экскурсию на экологическую тропу «Плавницкое болото».

Подробности: press@polistovsky.ru, Ксения Антонова.

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