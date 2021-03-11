Полистовский заповедник набирает волонтёров
Полистовский заповедник набирает волонтёров, способных выполнять тяжёлую физическую работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.
«Вам нравится проводить время в тихих и атмосферных деревушках? Вы не боитесь тяжёлой работы? Тогда вам к нам! Полистовскому заповеднику нужна волонтёрская помощь. Что нужно делать? Укладывать дрова в поленницы с 26 по 31 марта в деревне Цевло Бежаницкого района», - уточнили в заповеднике.
Полистовский заповедник предоставляет бесплатное проживание и экскурсию на экологическую тропу «Плавницкое болото».
Подробности: press@polistovsky.ru, Ксения Антонова.