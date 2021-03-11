Придется отдуваться за бабушку. Часть 2

12:04, 11 марта 2021, ПАИ

Мы можем ничего не знать о судьбах наших предков, но неосознанно повторять их жизненные сценарии. Самая тяжелая ноша — скелеты, не вытащенные из шкафов.

«Я развелась с мужем, когда сыну было всего два года. Он отца даже не помнит! Бывший муж сильно пил и спустя пару лет после нашего развода погиб от несчастного случая. Я резко отрицательно отношусь к алкоголю, мои родители тоже не пьют. Перед глазами сына всегда был наш положительный пример. Сейчас он студент, и время от времени стал приходить нетрезвым после вечеринок. Я в ужасе! Неужели он повторит судьбу своего отца и деда, который тоже спился?»

Друзья, никак не отпускает меня тема родовой кармы. Все время хочется копать в этом направлении. Наверное потому, что и в моей карте есть указания на то, что я трансформатор рода. О том, что такое трансформатор рода, подробнее можно прочитать вот здесь Придется отдуваться за бабушку. Что несет карма предков?

Ну и сама по себе тема кармы рода невероятно интересная и эмоционально заряженная.

Эту историю мне рассказала родственница знакомых. Я получила у нее согласие на публикацию. Женщина очень старалась воспитать сына, сформировав у него резко отрицательное отношение к вредным привычкам. В школе парень дружил с мальчиком из не очень благополучной в этом отношении семьи, и мать очень переживала из-за этой дружбы.

«Я так радовалась, когда сын поступил в университет, - продолжает она. - Думала, но вот теперь-то у него появятся приличные интеллигентные друзья, будет ребенок в хорошей компании. А на деле получаю сына, который не помнит, как добрался домой среди ночи!»

Я посмотрела натальную карту парня. Вижу, что по линии отца мужчины в роду не реализовали свою таланты. Спрашиваю женщину, что она знает о старших родственниках сына.

«Замуж я вышла студенткой, толком не разобравшись, кто передо мной, - продолжает она. - Муж был неплохой человек, только очень слабый. Все себя искал, не мог понять, чем хочет заниматься. Баловался разными запрещенными веществами, был в нем какой-то душевный надлом. Словно человек без стержня. А его отец все каких-то птичек из дерева пытался вырезать. Но жена постоянно пилила, чтобы дурью не маялся. Жили в деревне тяжело, трудно. Троих детей нужно было поднимать, хозяйство, огород, на двух работах человек работал, тоже злоупотреблял алкоголем и рано умер».

«А у сына как с реализацией творческих способностей?» - спрашиваю. «Он в детстве ходил в художку и в спортивную секцию, но совмещать было трудно, да и двойные расходы мне было не потянуть. Я предложила оставить только спорт. Решила, что это для мальчика важнее...»

Эта история хороша тем, что очень наглядна. Не всегда так легко докопаться до сути. Тем более что корень проблемы может крыться в третьем, пятом или седьмом поколении. И что там произошло, доподлинно мы можем и не узнать никогда. Но отрицательные эмоциональные заряды родовой кармы всегда видны в натальной карте. Родители навешивают на детей слишком много обязанностей, требуют неустанной заботы и манипулируют чувством вины — когда-то младшего ребенка в роду принесли в жертву, отказались от него, чтобы могли выжить старшие. Поколение за поколением женщин выходят замуж без любви — прабабушку выдали замуж принудительно, потому что это сулило ей и родне материальные блага. Прабабушка и бабушка делали аборты — внучка не может забеременеть. В семье поколение за поколением остаются глухи к потребностям друг друга, не слышат, не разговаривают по душам — приходит ребенок с аутизмом, и так далее.

Больше всего проблем нам создают семейные тайны, о которых молчали поколение за поколением. Те, кто не верит в родовую карму и в семь поколений предков, стоящих за нашими спинами, вспомните про генетику, ДНК и наследуемые психологические сценарии. С расстановками сейчас работают дипломированные психологи, и методика официально признана научным сообществом.

Мы — это не только физическое тело, но и энерго-информационная структура, в которую зашиты все болезненные истории наших предков, вся их боль, нереализованность и не прожитые эмоции. Мы часто можем даже не осознавать, какие программы ведут нас по жизни. И чтобы они не отравляли нам жизнь, их нужно вытащить на поверхность, осознать и принять. То, что осознано, принято и прожито, уже не причиняет сильной боли и не влияет на судьбу.