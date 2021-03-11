Пскович собрал пистолет и продал его другу

11:44, 11 марта 2021, ПАИ

В Пскове местный житель собрал пистолет и продал его другу. Об этом сообщается в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области в Telegram.

С 2017 по 2018 год пскович, используя основные части пневматического пистолета, изготовил и сбыл своему знакомому огнестрельное оружие, которое, согласно заключению эксперта, является пригодным к стрельбе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 УК РФ. Суд признал мужчину виновным в указанном преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и штрафом 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.