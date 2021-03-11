В фотоконкурсе «Как по маслу» могут принять участие псковичи

13:36, 11 марта 2021, ПАИ

Жители Пскова могут принять участие в фотоконкурсе «Как по маслу» от доставки продуктов на дом «Еда в ХолоДА».

В течение всей Масленичной недели (до 14 марта включительно) нужно испечь свой самый необычный блин, самый большой блин либо гору блинов, а может быть, и «блин комом», сфотографировать его и участвовать в конкурсе от edavholoda.ru.

Уже 16 марта в аккаунте «Доставка продуктов на дом «Еда в ХолоДА» в социальной сети «ВКонтакте» выберут пять фотографий, набравших наибольшее количество лайков, и вручат блинные сковородки от edavholoda.ru. Помимо пяти сковородок будут разыграны еще два главных приза.

Подробности конкурса читайте тут.