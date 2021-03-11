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Общество

Жителей Псковской области призывают принять участие в антинаркотической акции

Жителей Псковской области призывают принять участие в антинаркотической акции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

«Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ, обращайтесь в Управление МВД России по Псковской области и территориальные органы МВД России по Псковской области на районном уровне. Ни одно обращение не останется без внимания. Конфиденциальность гарантируется», - обещают в полиции.

УМВД России по Псковской области обращает внимание граждан на круглосуточное функционирование телефона доверия. Он входит в систему горячей линии МВД России.

Телефон доверия — (8112) 59-22-33.

Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области — (8112) 66-16-49.

Круглосуточный телефон ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» — (8112) 56-60-16.

Сообщение также можно отправить на интернет-сайт УМВД России по Псковской области: 60.мвд.рф/request_main.

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