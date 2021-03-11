Рабочая группа займётся мониторингом реконструкции коллектора в Псковском районе

16:38, 11 марта 2021, ПАИ

11 марта в администрации Псковского района состоялась встреча представителей ОЭЗ ППТ «Моглино» с жителями деревни Неёлово. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в ходе мероприятия обсуждалась реконструкция канализационного коллектора, собственником которого с середины 2015 года является управляющая компания особой экономической зоны.

В ходе встречи было решено создать рабочую группу для мониторинга начала ремонта коллектора и последующего хода работ, в которую войдут жители Неёлово, представители ОЭЗ «Моглино», администрации Псковского района, Завеличенской и Логозовской волостей, КУГИ. Соответствующее распоряжение администрации будет издано на следующей неделе.

«В ходе реконструкции многие вопросы нужно будет решать совместно с жителями, тем более что участки коллектора проходят по индивидуальным участкам», - пояснил и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев.

Он рассказал, что ранее объект принадлежал находящейся поблизости птицефабрике. Принимая во внимание год постройки системы канализации (1982-1983), а также нахождение бывшего собственника в состоянии банкротства, вследствие чего не была обеспечена надлежащая эксплуатации системы, на дату приобретения системы канализации ее состояние можно было оценить как удовлетворительное. Общий износ системы составлял более 60%.

Антон Яковлев подчеркнул, что в настоящий момент суммарный объем канализационных стоков ОЭЗ «Моглино» составляет менее 0,5% от общего суточного объема стоков, проходящих через коллектор. Основными абонентами указанного объекта канализационной инфраструктуры являются коммунальное хозяйство Псковского района, птицефабрика, поселок Тямша и Неелово. Всего более 20 абонентов.

В 2015 году было проведено обследование состояния коллектора, по результатам которого принято решение о его реконструкции. В 2016 году был подготовлен проект, который получил положительное заключение государственной экспертизы. Проектная документация подготовлена с разбивкой всей протяжённости коллектора на 10 участков. Общая оценочная стоимость реконструкции на конец 2020 года составила около 413 млн руб.

По словам Антона Яковлева, в связи с текущим состоянием коллектора были выделены участки, требующие первоочередного проведения работ по реконструкции, включающих в себя сплошную замену канализационной трубы. Управляющая компания ОЭЗ ППТ «Моглино» уже ведет подготовку документации для начала строительства, в 3 квартале 2021 года планируется начать строительно-монтажные работы по реконструкции первой части коллектора, которые продлятся 21 месяц. Финансирование реконструкции запланировано в рамках перечня объектов инфраструктуры ОЭЗ на 2021 год.

Вторая часть реконструкции требует более существенной корректировки проектной документации в связи с необходимостью выноса коллектора из пятна застройки площадки «Моглино-2». Работы по перепроектированию и реконструкции второй части будут выполняться параллельно с ранее начатыми работами по реконструкции первого этапа.

Также в рамках встречи обсуждалась аварийная ситуация на коллекторе, которая произошла в феврале. Часть стоков попала в грунт на территории Неёлово, и жители зафиксировали ухудшение качества воды в индивидуальных скважинах. Антон Яковлев сообщил, что в данный момент последствия аварии устранены, осталось провести благоустройство, которое перенесено на более теплое время года. В весенний период будет увеличена частота мониторинга по данному проблемному участку.

Администрация Псковского района, в свою очередь, разработает памятку для жителей, как поступать в случае аварийных ситуаций. В частности, в памятке будет указано на необходимость обращать внимание на качество воды. Глава Псковского района Наталья Фёдорова напомнила, что есть Единая дежурная диспетчерская служба и «112», которые работают круглосуточно. «В случае аварийных ситуаций нужно звонить в специализированные организации», - подчеркнула она.

Кроме того, по итогам встречи районная администрация инициирует проверку автосервиса в Неёлово. Жители заявили, что вода в скважинах поблизости может быть заражена опасными отходами.