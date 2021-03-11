Почти 21 тысяча детей от 3 до 7 лет получают пособие в Псковской области

16:48, 11 марта 2021, ПАИ

По состоянию на 1 марта в Псковской области ежемесячное пособие выплачивается на 20 977 детей в возрасте с 3 до 7 лет. Общий годовой объем средств составляет 1,2 миллиарда рублей, 99% которых – это средства федерального бюджета, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Напомним, в соответствии с Указом Президента РФ от 10 марта выплаты на детей от 3 до 7 лет будут производиться нуждающимся в социальной поддержке семьям, имеющим детей, более адресно, с учетом комплексной оценки нуждаемости.

В комитете по социальной защите населения Псковской области отметили, что эта оценка будет включать размер доходов и имущественной обеспеченности граждан. Величина выплаты будет варьироваться и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. При этом само пособие будет оформляться по одному заявлению, поданному в электронном виде на сайте госуслуг или в учреждениях социальной защиты, МФЦ после 1 апреля 2021 года.

Выплату на детей в новом размере граждане начнут получать с января 2022 года.