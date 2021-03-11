В Роскачестве рассказали о самых бесполезных масках для защиты от вирусов

18:05, 11 марта 2021, ПАИ

В Роскачестве выявили самые бесполезные и самые эффективные защитные маски в ходе совместного исследования с Федеральным медико-биологическим агентством, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследований.

Самую низкую эффективность среди 14 торговых марок, девять из которых российские и пять – китайские, показали тканевые маски. Такой результат обусловлен низкой фильтрацией бактерий и вирусов. Специалисты Роскачества не рекомендовали к использованию ни одну из них.

Самыми лучшими оказались: многоразовая нетканевая маска от МД СТМ, пропускающая до 56,2 % вирусов, и Petty Star Mask, через которую проходят до 66,46 % бактерий, а также медицинская одноразовая трёхслойная маска CSVT с пропускной способностью 69,38 %.

«Чтобы разобраться, защищает ли маска именно от вирусов, специалисты Роскачества использовали раствор вируса полиомелита, который по размерам идентичен коронавирусу. Раствор наносили на фрагмент маски и под давлением пропускали сквозь все слои. Затем жидкость исследовали на количество проникших сквозь маску вирусных частиц», – отмечается в исследовании.

Специалисты рекомендовали многоразовую маску стирать ежедневно с порошком или мылом при температуре не ниже 60 градусов. А после снятия маски стоит изолировать её от других вещей и поверхностей.