Какие товары подорожали в Псковской области больше всего

17:27, 11 марта 2021, ПАИ

В феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Псковской области выросли на 0,7 процента (по сравнению с декабрем 2020 года – на 1,6%, с февралем 2020 года – на 5,9%). Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

На значение индекса потребительских цен повлиял рост стоимости продовольственных и непродовольственных товаров, которые за месяц стали дороже на 1,1% и 0,9% соответственно. Услуги подешевели на 0,05%.

Больше всего подорожали маргарин – на 6,6%, куры охлажденные и мороженые – на 5,7%, плодоовощная продукция – на 4,4% (свежие огурцы – на 22%, бананы – на 11,6%, свежие помидоры – на 11,1%, белокочанная свежая капуста – на 6,4%, зелень – на 6,2%, чеснок – на 4,4%, морковь – на 3,8%, репчатый лук – на 2,7%, виноград – на 2,4%). Также стали дороже мясные консервы для детского питания – на 3,6%, креветки мороженые неразделанные – на 3%, мороженые кальмары и столовое вино – на 2,9%, сливочное масло – на 2,5%. На социально значимые товары – масло подсолнечное и сахар – также отмечался рост цен – на 0,1% и 0,3% соответственно. При этом некоторые продовольственные товары подешевели, в том числе апельсины – на 9,7%, яблоки – на 4,8%, лимоны – на 3,5%, пшено – на 2,4%.

В группе непродовольственных товаров цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты снизились на 0,3%. Больше всего подешевели отечественный аспирин – на 4,3%, индапамид – на 3,8%, нитроглицерин – на 3,1%. Вместе с тем существенный рост цен отмечен на амлодипин – на 2,9%, эналаприл и цефтриаксон – на 2,8%. Цены на другие лекарственные препараты стали выше на 1,2%. Более всего выросла стоимость бромгексина – на 12,3%, кетопрофена и сульфацетамида – на 5,9%, поливитаминов с макро- и микроэлементами – на 3,1%. Наибольшее снижение цен отмечено на отечественный анальгин – на 2,6% и флуоцинолона ацетонид – на 2%.

В категории медицинских товаров стали дороже одноразовые шприцы – на 7,2%. Подешевели санитарно-гигиенические маски – на 8,9%.

В перечне непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на стиральный порошок – на 3,4%, сухие корма для домашних животных – на 1,6%, туалетную бумагу – на 1,3%, шампунь – на 0,8%, хозяйственное мыло – на 0,4%, детские бумажные подгузники и зубную пасту – на 0,2%, зубные щётки – на 0,1%. Снижение цен наблюдалось на туалетное мыло – на 0,3%.

Среди других непродовольственных товаров более всего подорожали товары для садоводства – на 10,7%, в том числе свежесрезанные цветы – на 15,2%. Выросла и стоимость мебели – на 4,8% (матрас детский стал дороже на 9,2%, навесной кухонный шкаф и шкаф-вешалка для прихожей – на 8,3%, шкаф для платья и белья – на 7,8%, рабочий кухонный стол – на 6,1%, набор корпусной мебели – на 5,7%). Школьно-письменные принадлежности и автомобили (новые иномарки) подорожали на 2,7%, персональные компьютеры и смартфоны – на 1,6%. В то же время подешевели платьевые ткани из искусственного или синтетического шелка – на 4,1%, электроутюги – на 3,2%.

Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на полет в салоне экономического класса самолета – на 12,2%, услуги железнодорожного транспорта – на 6,3%, стоимость КАСКО – на 4,4%, начальный курс вождения автомобиля – на 2,9%. Из бытовых услуг подорожали установка пластиковых окон – на 4,4%, постановка набоек – на 3,7%, изготовление фотографий для документов – на 3,4%. А проживание в гостинице 2* стало дешевле на 17,1%, пребывание в санатории – на 7,2%.