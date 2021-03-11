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Общество

«Россети» нарастили долю отечественных поставщиков в закупках до 92,1%

«Россети» нарастили долю отечественных поставщиков в закупках до 92,1 %. Это выше целевого ориентира на 2020 год, установленного корпоративным планом импортозамещения, – 88 %, сообщается в Telegram-канале компании.

В 2013 году, когда была создана группа компаний «Россети», ситуация отличалась кардинально: всего 60 % оборудования и материалов, применяемых в сетевом комплексе, было выпущено в России.

Топ-3 позиций оборудования по объёму закупок в денежном выражении в 2020 году:

Импортозамещение нацелено на решение нескольких задач:

Примеры отечественных высокотехнологичных решений последних лет:

Важные направления работы связаны с совершенствованием нормативной базы и содействием развитию конкурентного потенциала российских производителей, в том числе путём поддержки продвижения отечественных технологий и услуг на зарубежных рынках.

В 2020 году «Россети» создали и актуализировали девять стандартов, регламентирующих технические требования к электротехническому оборудованию. Начаты крупные проекты по замещению иностранного программного обеспечения.

«Россети» являются одним из ключевых партнёров предприятий, входящих в промышленный электротехнический кластер Псковской области.

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