«Россети» нарастили долю отечественных поставщиков в закупках до 92,1%

17:53, 11 марта 2021, ПАИ

«Россети» нарастили долю отечественных поставщиков в закупках до 92,1 %. Это выше целевого ориентира на 2020 год, установленного корпоративным планом импортозамещения, – 88 %, сообщается в Telegram-канале компании.

В 2013 году, когда была создана группа компаний «Россети», ситуация отличалась кардинально: всего 60 % оборудования и материалов, применяемых в сетевом комплексе, было выпущено в России.

Топ-3 позиций оборудования по объёму закупок в денежном выражении в 2020 году:

трансформаторы, автотрансформаторы 110 (35) кВ и выше;

элегазовые комплектные распределительные устройства (КРУЭ) 110-220 кВ;

релейная защита и автоматика (РЗА).

Импортозамещение нацелено на решение нескольких задач:

обеспечение технологической безопасности сетевых объектов;

содействие развитию отечественной промышленности;

стимулирование развития отраслевой инновационной инфраструктуры;

повышение уровня локализации производства передовой электротехнической продукции.

Примеры отечественных высокотехнологичных решений последних лет:

высоковольтные кабели на сверхвысокое напряжение до 550 кВ;

вводы с твердой изоляцией (в том числе устойчивые к атмосферной влаге);

оптические трансформаторы тока и напряжения;

надёжное, экологичное и пожаробезопасное элегазовое оборудование (трансформаторы, выключатели).

Важные направления работы связаны с совершенствованием нормативной базы и содействием развитию конкурентного потенциала российских производителей, в том числе путём поддержки продвижения отечественных технологий и услуг на зарубежных рынках.

В 2020 году «Россети» создали и актуализировали девять стандартов, регламентирующих технические требования к электротехническому оборудованию. Начаты крупные проекты по замещению иностранного программного обеспечения.

«Россети» являются одним из ключевых партнёров предприятий, входящих в промышленный электротехнический кластер Псковской области.