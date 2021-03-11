«Россети» нарастили долю отечественных поставщиков в закупках до 92,1%
«Россети» нарастили долю отечественных поставщиков в закупках до 92,1 %. Это выше целевого ориентира на 2020 год, установленного корпоративным планом импортозамещения, – 88 %, сообщается в Telegram-канале компании.
В 2013 году, когда была создана группа компаний «Россети», ситуация отличалась кардинально: всего 60 % оборудования и материалов, применяемых в сетевом комплексе, было выпущено в России.
Топ-3 позиций оборудования по объёму закупок в денежном выражении в 2020 году:
- трансформаторы, автотрансформаторы 110 (35) кВ и выше;
- элегазовые комплектные распределительные устройства (КРУЭ) 110-220 кВ;
- релейная защита и автоматика (РЗА).
Импортозамещение нацелено на решение нескольких задач:
- обеспечение технологической безопасности сетевых объектов;
- содействие развитию отечественной промышленности;
- стимулирование развития отраслевой инновационной инфраструктуры;
- повышение уровня локализации производства передовой электротехнической продукции.
Примеры отечественных высокотехнологичных решений последних лет:
- высоковольтные кабели на сверхвысокое напряжение до 550 кВ;
- вводы с твердой изоляцией (в том числе устойчивые к атмосферной влаге);
- оптические трансформаторы тока и напряжения;
- надёжное, экологичное и пожаробезопасное элегазовое оборудование (трансформаторы, выключатели).
Важные направления работы связаны с совершенствованием нормативной базы и содействием развитию конкурентного потенциала российских производителей, в том числе путём поддержки продвижения отечественных технологий и услуг на зарубежных рынках.
В 2020 году «Россети» создали и актуализировали девять стандартов, регламентирующих технические требования к электротехническому оборудованию. Начаты крупные проекты по замещению иностранного программного обеспечения.
«Россети» являются одним из ключевых партнёров предприятий, входящих в промышленный электротехнический кластер Псковской области.