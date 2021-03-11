Жители Невеля возмущены отсутствием пешеходных переходов через железнодорожные пути. А штрафы ГИБДД продолжает брать

18:26, 11 марта 2021, ПАИ

Административные наказания за переход гражданами ж/д путей в неположенных для этого местах вызвали обратную реакцию у городского населения. Об этом пишет газета «Невельский вестник».

На днях представители общественности письменно обратились к руководству Псковского региона в связи с проблемой отсутствия пешеходных зон в черте ж/д переездов Невеля. Обращение было вызвано участившимися случаями жалоб населения на административные наказания в виде штрафов за пересечение железнодорожных путей в неположенных для этого местах. Для рассмотрения вопроса по существу органами власти была создана межведомственная комиссия, в которую вошли представители городского муниципалитета, РЖД, транспортной полиции, ЖКХ, общественности, СМИ и ГИБДД.

25 февраля члены комиссии побывали на четырёх железнодорожных переездах, осмотрев которые убедились в отсутствии пешеходной инфраструктуры в местах непосредственного пересечения путей сообщения, дорожных знаков и информационных предупреждений.

Возвращаясь назад, необходимо упомянуть, что сотрудники транспортной полиции не штрафуют население, пересекающее пути сообщения в черте ж/д переезда, и составляют протокол только в том случае, если граждане переходят железнодорожные линии в других местах. Причём в первый раз нарушители отделываются простым предупреждением и только после повторного нарушения в течение года наказываются штрафом в размере 100 рублей.

ГИБДД нарушений со стороны пешеходов не усматривает, так как они передвигаются по краю проезжей части. А вот то, что пешеходных дорожек на переездах нет, озадачило всех членов комиссии. Хотя нельзя сказать, что эта проблема появилась только сейчас. Об этом много говорилось ещё на закате советской эпохи, когда у людей стало появляться всё больше личного автотранспорта. Но вот ведь в чём разница: если раньше, во времена унитарной государственности, этот вопрос мог решить председатель райисполкома, то сейчас для этого необходима куча подписей и согласований чуть ли не в министерских кабинетах страны.

Посудите сами, ширина проезжей части дороги даже на переезде не должна быть менее шести метров. Ширина пешеходной дорожки, согласно ГОСТу, не менее 120 см, ведь по ней не только на двух ногах ходят, но и с детскими колясками, а также люди с ограниченными возможностями на инвалидных колясках. Получается, дорогу надо увеличить хотя бы с одной стороны, а как это сделать, если зона ответственности РЖД – не только сам переезд, а ещё по 10 метров подъездных путей с каждой стороны? Местная администрация в границах этой территории не имеет права что-либо сделать, потому что эта земля находится не в их зоне ответственности. И вложение сюда денег повлечёт внебюджетные расходы. А это уже уголовная ответственность! Представители железной дороги ссылаются на документы об аренде дорожного полотна на 50 лет и отказываются признавать эту зону ответственности за собой, потому что арендатор, в отличие от собственника, не имеет права делать капитальный ремонт или какие-то изменения.

«Так кому принадлежат эти метры?» – спрашивают журналисты «Невельского вестника». Мы пока не знаем. У каждой стороны своя правда, свои предписания и документы. Поэтому, скорее всего, нам придётся ждать решения этого вопроса в суде, а это не месяцы, а годы разбирательств.