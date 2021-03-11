За снятие дисциплинарного взыскания заключённый дал взятку сотруднику псковской колонии

20:20, 11 марта 2021, ПАИ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении осуждённого федерального казённого учреждения "Исправительная колония №2 УФСИН России по Псковской области". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Об этом Псковскому агентству информации рассказали в Следственном комитете России по Псковской области.

По версии следствия, 1 декабря 2020 года осуждённый через посредника совершил денежный перевод на банковскую карту действующему в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотруднику исправительной колонии 20 тысяч рублей в качестве первой части взятки за снятие дисциплинарного взыскания и подготовку положительной характеристики при невозмещённом материальном ущербе в результате ранее совершённого им преступления, необходимой для изменения в судебном порядке вида исправительного учреждения.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСИН России по Псковской области.

Посредник взятки, активно способствовавший раскрытию коррупционного преступления, был освобождён от уголовной ответственности.

Изучение личности показало, что осуждённый отбывает наказание за совершение разбойного нападения в Санкт-Петербурге. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.