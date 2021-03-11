Подвели итоги соревнований по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»
Подведены итоги III этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». Финал Северо-Запада проходил в спорткомплексе «Писковичи», сообщает паблик «Псковский футбол».
Итоги (2005–2006 г.р.)
Девушки:
1-е место – СОШ № 2, г. Олонец (Республика Карелия),
2-е место – СОШ № 30, г. Череповец,
3-е место – Рощинский ЦО (Ленинградская область),
4-е место – МОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»,
5-е место – СОШ № 3, п. Жешарт (Республика Коми),
6-е место – Архангельский мор. кад. корп.,
7-е место – СОШ, г. Полесск (Калининградская область),
8-е место – СОШ № 2, г. Великий Новгород.
Лучшие игроки:
лучший вратарь – Юлия Чамилова (Рощинский ЦО Ленинградская область),
лучший бомбардир – Ксения Першина (СОШ № 30, г. Череповец),
лучший игрок – Алина Коркка (СОШ № 2, г. Олонец Республики Карелия).
Юноши:
1-е место – СОШ № 1, г. Бабаево (Вологодская область),
2-е место – СОШ № 3, п. Жешарт (Республика Коми),
3-е место – СОШ № 1, Малая Вишера (Новгородская область),
4-е место – СОШ № 48, г. Петрозаводск (Республика Карелия),
5-е место – Пушкиногорская СОШ (Псковская область),
6-е место – СОШ, п. Дружба (Калининградская область),
7-е место – СОШ № 4, г. Нарьян-Мар (Ненецкий АО),
8-е место – СОШ № 3, г. Вельск (Архангельская область).
Лучшие игроки:
лучший вратарь – Егор Конохов (СОШ № 3, п. Жешарт Республики Коми),
лучший бомбардир – Владислав Синявмн (СОШ № 1, г. Бабаево Вологодской области),
лучший игрок – Лаям Стрльгун (СОШ № 1, Малая Вишера Новгородской области).
Соревнования проходили с 8 по 11 марта 2021 года.