Великие Луки готовятся к весне

23:22, 11 марта 2021, ПАИ

Несмотря на то что морозная зима никак не хочет отдавать свои права, подготовка к предстоящему весеннему сезону на муниципальных предприятиях активно стартовала, пишет газета «Великолукская правда. Новости». В МУП «ДСУ» основная задача сейчас – подготовить асфальтобетонный завод к запуску. А дальше специалисты приступят к ямочному ремонту дорог горячим асфальтом.

«Вся техника, которую мы задействуем в летний ремонтный сезон, готова: это катки, асфальтоукладчик, самосвал, погрузчик, – рассказал директор МУП «ДСУ» Руслан Скопцов. – Как только установится средняя температура воздуха +10 градусов, мы начнём наносить дорожную разметку – преимущественно холодным пластиком, который отлично себя зарекомендовал».

Стоит отметить, что в прошлом году при финансовом участии администрации города в асфальтобетонном заводе установили новый рукавный фильтр тонкой очистки. Местные жители жаловались на то, что во время работы завода выделяются мелкие частицы, которые попадают на окна.

«Ежегодно мы делаем замеры, которые показывают, что процент выбросов веществ в атмосферу маленький, не превышающий нормы ГОСТа. Тем не менее за экологию нужно отвечать, поэтому благодаря администрации города и был приобретён этот фильтр. Целый год мы с ним отработали и не получили ни одной жалобы от великолучан на загрязнение атмосферы», – сказал Руслан Скопцов.

В предстоящем сезоне МУП «ДСУ» планирует приобрести новую дорожную технику, осуществить ямочные ремонты, принять участие в аукционах на реконструкцию дворовых территорий, дорог и общественных пространств.

Вовсю кипит работа и на МП «Зеленхоз». Семена растений для клумб закуплены, сейчас идёт их активная пикировка. Если позволит погода, то первые всходы будут уже в апреле-мае.

«Всего в этом сезоне мы высадим порядка 160 тысяч растений, – сообщил и. о. директора МП «Зеленхоз» Максим Чумаков. – Пятнадцать тысяч луковиц тюльпанов мы уже посадили осенью прошлого года, поэтому вскоре в Великих Луках распустятся первые цветы. Кроме того, совместно с УЖКХ по заявкам жителей в городской черте наши сотрудники высадят деревья».

Как всегда, клумбы порадуют цветочным пиршеством – будут бархатцы, сальвии, петунии, агератумы, львиный зев и даже визитная карточка Великих Лук – благоухающие розы.

Коллективы муниципальных предприятий нацелены на то, чтобы выполнить свою работу качественно, быстро и на совесть.