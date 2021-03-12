Ученые заявили о способности бактерий защищать от заражения COVID-19

08:11, 12 марта 2021, ПАИ

О способности бактерий защищать от заражения коронавирусом заявили учёные из отделения аллергии, иммунологии и легочной медицины медицинского центра Университета Вандербильта в Теннесси (США), пишет газета «Известия».

Присутствие большого количества одних бактерий приводило к более сильному вирусному поражению, а другие микроорганизмы защищали своих пациентов.

Микроорганизмы создают определенный химический состав на поверхности дыхательных путей, а также на коже и кишечнике, который регулирует кислотность. Это позволяет организму быть более резистентным, считает директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова. По данным исследования, у здоровых людей и пациентов с низкой инфекционностью были замечены коренобактерии, гемолитический стафилококк и превотелла.

На основе этих данных можно создать методики профилактики вирусных инфекций, в частности COVID-19.