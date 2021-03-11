Как распознать критический уровень холестерина

09:24, 12 марта 2021, ПАИ

Избыток холестерина может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, но он необходим для нормальной работы организма. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Medical News Today.

По словам специалистов, холестерин обеспечивает устойчивость мембран к температуре, а также нужен для выработки витамина D и различных стероидных гормонов. В организм холестерин попадает вместе с едой, также за его выработку отвечает печень.

Высокий уровень холестерина может вызвать образование липом под кожей, а на радужке глаза — светло-серые круги.

По сведениям специалистов, точно определить, повышен ли холестерин и насколько это опасно, сможет только врач на основе анализа крови.