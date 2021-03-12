Посвященный 30-летию побратимских связей с Псковом Zoom In фестиваль стартует в Шотландии

09:54, 12 марта 2021, ПАИ

Ассоциация «Друзья Пскова» в Перте (Шотландия) запускает онлайн-фестиваль культуры ZOOM IN, посвященный 30-летию побратимства с Псковом. Фестиваль начинается с вечера шотландской и русской культуры, который состоится в понедельник, 15 марта, в 22:00 по московскому времени, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Первая встреча носит название «Сделаем ближе творчество Александра Пушкина и Уильяма Сутара». Это будет вечер устной речи, живой музыки и стихов на русском, английском и шотландском языках с Джимом Макинтошем и другими представителями Союза писателей Шотландии.

Билеты на это мероприятие доступны бесплатно на Eventbrite, но их количество ограничено до 100 человек.

После регистрации на Eventbrite мероприятие можно посмотреть на Facebook и в Twitter.