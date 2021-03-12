Более 26 тонн молочной продукции не пропустили через границу в Псковской области

10:27, 12 марта 2021, ПАИ

В Псковской области на белорусско-российской границе сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 26,5 тонны молочной продукции. Товар везли из Белоруссии в фирмы, зарегистрированные в Москве и Краснодаре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что в одном случае номер прицепа транспортного средства, в котором перевозился товар, не соответствовал номеру, заявленному в ветеринарном сертификате таможенного союза, а в другом – номеру прицепа, заявленному как в сертификате, так и в товаротранспортных документах.

Оформлены акты о возврате грузов в Белоруссию.