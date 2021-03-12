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Общество

В Пскове началось строительство нового детсада на улице Коммунальной

В Пскове на улице Коммунальной началось строительство нового детского сада. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой администрации города Пскова Александром Братчиковым.

Губернатор напомнил, что в прошлом году новые детские сады и пристройки появились сразу в нескольких муниципалитетах. Работа по созданию новых мест для дошкольников продолжится и в этом году. Так, глава региона также поручил Александру Братчикову контролировать темпы возведения нового детского сада на улице Коммунальной, строительство которого стартовало в Пскове.

Александр Братчиков в ходе встречи проинформировал об открытии дошкольного отделения Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Дошкольное учреждение расположено на улице Завеличенской и рассчитано на 140 мест. Из них 60 предназначены для детей до трёх лет. Детский сад возведен в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Глава администрации города отметил, что с открытием дошкольного отделения в гимназии будет организован целый лингвистический комплекс, который направлен на всестороннее развитие детей раннего возраста.

«Сад оборудован в соответствии с самыми современными требованиями и стандартами, предъявляемыми к дошкольным учреждениям. Здесь применяются эффективные методики, направленные на развитие личности ребенка, его интеллекта и таланта», — отметил Братчиков, добавив, что штат и детские группы полностью укомплектованы.

Михаил Ведерников также поручил Александру Братчикову повысить скорость и качество уборки улиц.

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