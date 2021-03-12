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За нападение на кассира и кражу 2 млн рублей осудили жителя Псковской области

Жителя Псковской области осудили за нападение на кассира и кражу ювелирных изделий на 2 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

С декабря 2017 года по январь 2018 года обвиняемый совершил серию нападений на ювелирные салоны и продуктовый магазин в Бежаницах и Великих Луках. В качестве оружия он использовал металлический прут и пневматический пистолет. В ходе одного из нападений при оказании сопротивления обвиняемый из пневматического пистолета ранил продавца, в результате чего причинил последней телесные повреждения, которые нанесли легкий вред здоровью.

В общей сложности мужчина похитил ювелирные изделия и деньги на сумму около двух млн рублей.

Бежаницкий районный суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен возместить имущественный вред в пользу потерпевших.

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