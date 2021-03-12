Информационное освещение деятельности избиркомов обсуждают в Пскове

14:09, 12 марта 2021, ПАИ

Дискуссионная площадка «Информационное освещение деятельности избирательных комиссий» проходит сегодня, 12 марта, в спортивно-развлекательном центре «Простория». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

В качестве экспертов в мероприятие принимают участие руководитель РЦОИТ при ЦИК России Наталья Артыкаева, первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, руководитель проектов Экспертного клуба Петербурга Александр Жадько, российский политолог, политический консультант Игорь Минтусов, председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, политтехнолог, координатор проектов Экспертного клуба Петербурга Илья Стрелков, доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью, заместитель декана гуманитарного факультета СПБГЭУ Елена Чибисова.

Дискуссионная площадка также собрала сотрудников избирательной системы региона. В режиме видеоконференцсвязи к работе присоединились Калининград, Санкт Петербург и Мурманск.

Модератор площадки – председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

С приветственным словом к участникам обратились руководитель РЦОИТ при ЦИК России Наталья Артыкаева и председатель Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области Максим Костиков.

Руководитель РЦОИТ передала сотрудникам избирательной системы региона низкий поклон от председателя ЦИК Эллы Памфиловой. «Впереди нас ждут большие трудные дела, и она просила сказать вам как можно больше теплых слов, обнять как можно больше людей и передала, что вы всегда можете рассчитывать на помощь ЦИК», – подчеркнула Наталья Артыкаева

Продолжилась встреча выступлением Александра Малькевича. Он рассказал об информационных фейках: кто и зачем создает фейковые новости, как организуются поддельные информационные кампании и как распознать фейк обычному пользователю. Затем прошла дискуссия по теме мероприятия.