Брошенную беременную собаку загрызли волки в Невельском районе

14:16, 12 марта 2021, ПАИ

В Невельском районе волки загрызли бездомную беременную собаку. Об этом сообщает районная газета «Невельский вестник».

Вопрос участившегося появления в деревнях хищников обсуждался на еженедельном совещании в администрации района с главами волостей. Глава Артёмовской волости Татьяна Кость рассказала, что случаи нападения волков на домашних животных зафиксированы в деревнях Сороки и Дубищи.

Депутат сельского поселения «Артёмовская волость», проживающая в деревне Дубищи, Анжела Ольховская отметила, что такой инцидент произошел с брошенной хозяевами рыжей собакой. Более двух лет она бегала по деревне, никуда не уходила. Жители двух ближайших деревень её жалели и подкармливали. «Недавно она понесла потомство, и мы всё ждали, когда она щенится. И тут она пропадает. Владимир Юн - один из наших соседей - на ночь выпустил погулять свою собаку, но та не вернулась. Он пошёл её искать и нашёл девять выпотрошенных щенят рыжей суки. Своего пса и рыжую он не нашёл», - добавила Анжела Ольховская.

Охотовед из Невельского района Алексей Петров заметил, что в районе фермы «Акулино» видел следы трёх волков. При этом он подчеркнул, что волк долго не засиживается на одном месте. Только если он съест добычу, хищник не может пройти больше пяти километров и падает в лёжку. Именно поэтому нужно сразу идти по следу, что не всегда возможно.

Начальник отдела мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС Геннадий Найдич сообщил, что в ЕДДС Невельского района по телефону «112» сообщений о появлении в населённых пунктах волков не поступало. По его словам, в случае появления таких обращений информация немедленно поступит в Невельское лесничество, сотрудники которого занимаются этой проблемой.

Охотовед добавил, что численность волков в Невельском районе сейчас крайне мала, порядка 25-28 особей. Их популяция контролируется шестью охотхозяйствами Невельского района. По регламенту комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области отстрел этих особей не должен превышать 95% от их общей численности. Так, в прошлом году были застрелены 16 хищников. В заключение Алексей Петров призвал людей, заметивших волков или волчьи следы, немедленно сообщить об этом охотникам или в дежурные службы.