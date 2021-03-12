Мокрый снег с дождём и до +7 градусов ожидается в Псковской области 13 марта

14:19, 12 марта 2021, ПАИ

В Псковской области 13 марта ожидается мокрый снег с дождём и до +7 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.

Температура ночью от -3 до +2 градусов, днём от +2 до +7 градусов.