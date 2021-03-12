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Вылет самолёта из Минеральных Вод в Псков всё ещё переносится из-за погодных условий
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Вылет самолёта из Минеральных Вод в Псков всё ещё переносится из-за погодных условий

Вылет самолёта из Минеральных Вод в Псков всё ещё переносится из-за погодных условий, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Самолёт из Минеральных Вод, который должен был вылететь в Псков ещё утром, из-за плохих погодных условий так и не покинул аэропорт. 

Генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов уточнил, что вылет пока перенесён на 14:15, но самолёт всё ещё не вылетел. Вероятно, вылет снова будет переноситься.

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