Вылет самолёта из Минеральных Вод в Псков всё ещё переносится из-за погодных условий

14:38, 12 марта 2021, ПАИ

Вылет самолёта из Минеральных Вод в Псков всё ещё переносится из-за погодных условий, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Самолёт из Минеральных Вод, который должен был вылететь в Псков ещё утром, из-за плохих погодных условий так и не покинул аэропорт.

Генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов уточнил, что вылет пока перенесён на 14:15, но самолёт всё ещё не вылетел. Вероятно, вылет снова будет переноситься.