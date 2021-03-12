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Общество

Княгиню Ольгу удалили из списка выдающихся женщин

Имя княгини Ольги удалили из списка выдающихся женщин, изменивших историю, сообщает ГТРК «Псков». Список был составлен к Международному женскому дню и опубликован на сайте Всемирного экономического форума. Причина исключения из списка — противоречивые исторические данные.

«Правка: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание ввиду противоречивых исторических данных», — говорится теперь в публикации.

Княгиня Ольга (около 920 — 969), согласно летописям, происходила из варяжского рода и родилась в Пскове. Правительницей Киевской Руси она стала в 945 году, после того как князя Игоря убили древляне, которым он произвольно повысил размер дани. В летописях говорится, что Ольга жестоко отомстила древлянам за это.

Позже княгиня Ольга стала первой из древнерусских правителей, принявшей христианство. Ее почитают как святую в православной и католической церкви. В Пскове её именем назван аэропорт. 

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