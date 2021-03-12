Масленичный разгуляй состоялся в Молодежном центре в Пскове

15:47, 12 марта 2021, ПАИ

11 марта Псковский городской молодёжный центр вместе с детьми из детского дома Пскова и клуба «Мечта» отпраздновали Масленицу ежегодным мероприятием «В гостях у Масленицы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодежного центра.

Около 30 ребят, посетивших мероприятие в виде игры со станциями, поучаствовали не только в культурной программе фольклорного ансамбля «Коляда», который показал театрализованное представление «Петрушечный театр», но и попробовали угощения в виде блинов с многообразными топингами.

Кроме того, мероприятие посетили волонтёры Молодёжного центра, а также команда «Молодёжного ТВ» и практиканты ПсковГУ, которые освещали данное мероприятие.