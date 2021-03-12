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Общество

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина открыла образовательную смену в «Сириусе»

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина открыла образовательную смену в «Сириусе», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза. Наталья Ильина возглавила образовательную программу по биологии, участниками которой стали 145 школьников 8, 9 и 10-х классов практически со всей России.

Вместе с ректором ПсковГУ в команде учёных-биологов со всей страны работает директор Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро.

Мартовская образовательная программа по биологии началась в «Сириусе» (Сочи) 8 марта. В этом году конкурсный отбор прошли 145 школьников из 47 регионов. Все они – победители и призёры региональных и федеральных олимпиад и конкурсов, с успехом выполнившие задания, предложенные руководителем программы.

Направление «Наука» в «Сириусе» создано для школьников, демонстрирующих успехи в точных, цифровых и естественных науках, в Центре организованы образовательные программы по математике, физике, биологии, химии, информатике и проектной направленности.

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