Бесплатные напитки предлагают отдавать в магазинах за пластиковые бутылки

18:06, 12 марта 2021, ПАИ

Платить за новые напитки пустыми пластиковыми бутылками предлагает председатель союза потребителей России Петр Шелищ, сообщает «Российская газета».

Он поделился этой идеей во время онлайн-конференции «Решить проблему пластикового загрязнения планеты!», которая была приурочена к Дню защиты прав потребителей

«Мы выступили с инициативой дать возможность потребителям обменивать пустые пластиковые бутылки от напитков на полные с тем же содержимым. Цена самой бутылки доходит до 10 рублей. То есть для обмена достаточно будет собрать пять-шесть-семь штук»,- рассказал Петр Шелищ.

Союз потребителей направил это предложение к крупным торговым сетям и производителям напитков. Петр Шелиц отметил, что они заинтересовались и пообещали обдумать реализацию этой возможности.

Он также поделился, что введя такую систему обмена, будут решены две проблемы сразу - это поддержка потребителей и уменьшение объемов пластика.