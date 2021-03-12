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Общество

Бесплатные напитки предлагают отдавать в магазинах за пластиковые бутылки

 

Фото ПАИ

 

Платить за новые напитки пустыми пластиковыми бутылками предлагает председатель союза потребителей России Петр Шелищ, сообщает «Российская газета».

Он поделился этой идеей во время онлайн-конференции «Решить проблему пластикового загрязнения планеты!», которая была приурочена к Дню защиты прав потребителей

«Мы выступили с инициативой дать возможность потребителям обменивать пустые пластиковые бутылки от напитков на полные с тем же содержимым. Цена самой бутылки доходит до 10 рублей. То есть для обмена достаточно будет собрать пять-шесть-семь штук»,- рассказал Петр Шелищ.

Союз потребителей направил это предложение к крупным торговым сетям и производителям напитков. Петр Шелиц отметил, что они заинтересовались и пообещали обдумать реализацию этой возможности.

Он также поделился, что введя такую систему обмена, будут решены две проблемы сразу - это поддержка потребителей и уменьшение объемов пластика.

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