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Николай Валуев приехал в Псковскую область

Фото: ООО "ВТРК"

13 марта с рабочим визитом в Псковскую область прибыл российский политический и спортивный деятель Николай Валуев.  Первым делом известный боксёр отправился в Великие Луки, сообщает Великолукская телерадиокомпания.

Николай Валуев посетит спорткомплекс «Стрелец» в Великих Луках, где пообщается с детьми, тренерами и спортсменами, а также проведёт мастер-класс, фотосессию и автограф-сессию.

Далее депутат Государственной Думы отправится в псковский Центр единоборств, где проведёт мастер-класс с юными боксёрами. Также в рамках рабочего визита Николай Валуев посетит администрацию Псковской области, где встретится с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Фото: ООО "ВТРК"

Николай Валуев является депутатом Госдумы Федерального собрания России VI и VII созывов, первым заместителем председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Во время спортивной карьеры он выступал в тяжёлой весовой категории, является чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBA (2005—2007, 2009), временным чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBA (2008—2009), чемпионом в тяжёлой весовой категории по версии Паназиатской боксёрской ассоциации (2000), чемпионом России в тяжёлом весе среди профессионалов (1999). А также с 2017 года является председателем общественного совета АНО «Общественный форум «Экология». 

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