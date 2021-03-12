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В Казахстане разбился Ан-26: погибли четыре человека

Четыре человека погибли при крушении самолёта Ан-26. Судно принадлежало Пограничной службе комитета национальной безопасности Казахстана, пишет РИА Новости.

13 марта около 14:20 часов по московскому времени при заходе на посадку в аэропорту Алматы связь с воздушным судном пропала. На место выехали аварийно-спасательные службы аэропорта. Борт потерпел крушение в торце взлётно-посадочной полосы. Всего на борту самолёта было шесть человек, четверо из которых погибли. Двоих выживших доставили в медучреждение.

Известно, что Ан-26 следовал по маршруту Нур-Султан – Алматы

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