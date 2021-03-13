На 85-м году жизни скончалась псковский тренер по лёгкой атлетике Елена Шабанова
12 марта на 85-м году жизни скончалась псковский тренер по лёгкой атлетике Елена Шабанова, пишет Telegram-канал «Псковский спорт».
В 1972 году Елена Шабанова вместе с семьёй переехала в Псков из Казахстана. Она стала работать тренером по баскетболу в Псковском политехническом колледже. Сама Елена была баскетболисткой, выступала за сборную республики и тренировала мужскую сборную Казахстана.
Благодаря труду Елены Шабановой успех её воспитанников отмечен на российской и международной арене – они становились победителями первенств страны и чемпионатов мира. Вадим Курач и Константин Шабанов даже выступали на Олимпийских играх.
Она также работала тренером в ДЮСШ «Юность» и в СШОР «Надежда» до 80 лет. Удостоена звания отличника физической культуры и спорта России.
Прощание с Еленой Шабановой пройдёт 16 марта в Свято-Троицком кафедральном соборе, начало в 11:00.