Ушёл из жизни врач-хирург Опочецкой межрайонной больницы Гарун Зирбуев
Сегодня на 67-м году жизни скончался врач-хирург хирургического отделения ГБУЗ «Опочецкая межрайонная больница» Гарун Ибрагимович Зирбуев, сообщает редакция газеты «Красный маяк».
«Практикующий хирург с 42-летним профессиональным опытом много лет проработал в лечебном учреждении нашего района. Заслуженно пользовался авторитетом и уважением. Всегда был верен своему профессиональному долгу – служить и помогать людям. Доктор. Врач. Профессионал. Добропорядочный человек. Таким он останется в нашей памяти. Скорбим. Разделяем горечь утраты. Светлая память», – соболезнует издание