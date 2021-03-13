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Общество

Ушёл из жизни врач-хирург Опочецкой межрайонной больницы Гарун Зирбуев

Сегодня на 67-м году жизни скончался врач-хирург хирургического отделения ГБУЗ «Опочецкая межрайонная больница» Гарун Ибрагимович Зирбуев, сообщает редакция газеты «Красный маяк».

«Практикующий хирург с 42-летним профессиональным опытом много лет проработал в лечебном учреждении нашего района. Заслуженно пользовался авторитетом и уважением. Всегда был верен своему профессиональному долгу – служить и помогать людям. Доктор. Врач. Профессионал. Добропорядочный человек. Таким он останется в нашей памяти. Скорбим. Разделяем горечь утраты. Светлая память», – соболезнует  издание

 

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