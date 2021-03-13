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Жители деревни Искра Дновского района получат отремонтированную дорогу и новый автобусный павильон
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Общество

Жители деревни Искра Дновского района получат отремонтированную дорогу и новый автобусный павильон

Важность хороших дорог в любой стране мира сложно переоценить, а в России – особенно. Жители домов на улице Зиновьева в деревне Искра Дновского района к осени 2021 года получат отремонтированную дорогу, сообщает редакция газеты «Дновец».

Этой весной в данном населённом пункте будет начат капитальный ремонт. В рамках программы «Развитие транспортной системы на территории Дновского района» на ремонт дороги из областной казны выделено финансирование в размере 5 миллионов 895 тысяч рублей. Будет отремонтирован участок чуть меньше километра до дома № 26. Планируется замена асфальтного покрытия на проезжей части и тротуаре и установка новой автобусной площадки и павильона, пишет издание.

На аукционе уже определён подрядчик. Им стала компания ООО «Дорсервис» из Санкт-Петербурга. Срок окончания работ по контракту – 1 сентября.

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